Политика

МИД России сделал представление послу ЧехииRT на русском 10:18

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета. Москва призвала Прагу проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.
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с чего всё началось
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении
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RT на русском10:18

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Российский МИД вызвал посла Чехии

РИА Новости10:13

Посла Чехии вызвали в МИД из-за сдачи посольством России жилья в Праге

РБК10:48

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ТАСС10:35

МИД России сделал представление послу Чехии

RT на русском10:18

МИД России сделал представление послу Чехии

Газета.Ru12:37

МИД России вызвал посла Чехии из-за «ненормальной ситуации» с жильем дипломатов в Праге

Коммерсантъ11:13

Посла Чехии вызвали в МИД России из-за скандала с дипломатическими домами

Говорит Москва10:25
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Началось освоение Харасавэйского месторождения на Ямале

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Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии

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Обновлено в 11:39
Армия и оружие

США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев

Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
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Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
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ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе

Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
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