МИД России сделал представление послу ЧехииRT на русском 10:18

с чего всё началось

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета. Москва призвала Прагу проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Общество Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.

Происшествия Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.

Политика Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15% 14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Происшествия В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.

Армия и оружие Российские саперы вернулись из Лаоса Саперы Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ вернулись в Россию после разминирования в Лаосе.

Политика Украина ввела санкции против крупнейших книжных издательств России Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Армия и оружие В США провели испытания одноразового грузового беспилотника В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.

Политика Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».

Технологии «Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.

Наука Ученые назвали смертельную опасность горячего чая Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.

Хоккей «Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии "Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.

Музыка Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда» Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».

Авто Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае Японская автомобилестроительная компания Honda в скором времени запустит на китайском рынке продажи нового седана Envix.

Политика Радован Караджич получил пожизненное Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.

Политика Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины "Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».

Наука Ученые РФ разработали мобильное приложение для проектирования нефтегазовых месторождений Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали мобильное приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут быстро и точно рассчитывать ряд сложных параметров, например, радиус оттаивания скважин при добыче ископаемых в условиях вечной мерзлоты.