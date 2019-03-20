Политика
МИД России сделал представление послу ЧехииRT на русском 10:18
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета. Москва призвала Прагу проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.
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с чего всё началось
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре
Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Политика
Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Российские саперы вернулись из Лаоса
Саперы Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ вернулись в Россию после разминирования в Лаосе.
Обновлено в 15:26
Политика
Украина ввела санкции против крупнейших книжных издательств России
Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Политика
Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте
Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Технологии
«Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М
В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.
Обновлено в 15:27
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Наука
Ученые назвали смертельную опасность горячего чая
Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
Обновлено в 12:31
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии
"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
Обновлено в 15:10
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
Японская автомобилестроительная компания Honda в скором времени запустит на китайском рынке продажи нового седана Envix.
Обновлено в 13:00
Политика
Радован Караджич получил пожизненное
Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
Обновлено в 12:49
Политика
Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины
"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Наука
Ученые РФ разработали мобильное приложение для проектирования нефтегазовых месторождений
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали мобильное приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут быстро и точно рассчитывать ряд сложных параметров, например, радиус оттаивания скважин при добыче ископаемых в условиях вечной мерзлоты.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07