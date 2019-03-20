Политика
Российский МИД вызвал посла ЧехииРИА Новости 10:13
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства. Для этого посла вызвали в министерство.
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«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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Авто
Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве
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Общество
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Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
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Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Футбол
«Порту» продлил контракт с Икером Касильясом
«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 08:02
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
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Политика
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Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
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Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
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Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Спорт
Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ
Обновлено в 08:26
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Политика
Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
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Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Хоккей
Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ
На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.
Обновлено в 11:05
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
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Обновлено в 10:55
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
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Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак
Обновлено вчера в 15:29
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17