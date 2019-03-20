Российский МИД вызвал посла ЧехииРИА Новости 10:13

с чего всё началось

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства. Для этого посла вызвали в министерство.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Футбол «Порту» продлил контракт с Икером Касильясом «Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Политика Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.

Общество Власти оштрафовали магазин за помощь бедным Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».

Авто Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.

Политика Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.

Происшествия ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.

Политика Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.

Хоккей Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.

Общество В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.

Происшествия Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Шоу-бизнес Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.

Авто Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными.