Политика

Российский МИД вызвал посла ЧехииРИА Новости 10:13

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства. Для этого посла вызвали в министерство.
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«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении
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