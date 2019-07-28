Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с ИраномКоммерсантъ вчера в 21:35
СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. Дональд Трамп, однако, счел, что соглашение было «основано на лжи», и обвинил Иран в несоблюдении СВПД.
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Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
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Обновлено вчера в 22:54
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В Киеве проходит крестный ход «новой церкви» Украины
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Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Обновлено вчера в 08:07
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