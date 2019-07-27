Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с ИраномКоммерсантъ 21:35

Господин Рябков сообщил, что на встрече будет обсуждаться вся повестка дня, начиная с того, как можно оценивать и воспринимать действия Ирана по схеме «меньшее за меньшее», заканчивая практическую реализацию Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
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