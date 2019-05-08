Политика
МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:28
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич впервые открыто показала своего мужа на отдыхе в Дубае
Актриса Анна Хилькевич не скрывает свою личную жизнь, звезда впервые открыто показала в интернете фото своего мужа.
Обновлено в 05:16
Общество
По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке
По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Авто
Haval объявил дату начала продаж особой версии кроссовера F7x
Обновлено в 06:17
Авто
Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP
Самые безопасные автомобили Открыл рейтинг самых безопасных машин кроссовер Audi Q3, покоривший экспертов Euro NCAP высоким уровнем защиты коленей, бедер и шейного отдела водителя.
Обновлено в 05:26
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Экономика
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30. Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
Обновлено в 11:30
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Авто
Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии
Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Спорт
Virtus.pro прошла в третий раунд турнира в Диснейленде
Российская команда Virtus.pro обыграла Mineski (2:0) и прошла в третий раунд нижней сетки. Соперником «медведей» там станет PSG.LGD.
Обновлено в 14:02
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
Обновлено в 11:19
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Итальянская Серия А представила новый логотип
Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Футбол
Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Авто
В России падают продажи дизельных легковых автомобилей
Обновлено в 00:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения
Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Политика
США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 12:48
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04