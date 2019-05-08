Политика

МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
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Россия призвала Иран не сворачивать выполнение обязательств по СВПД

Rambler News Service12:14

Не отказываться от покупки иранских энергоносителей призвали в МИД России

Газета.Ru11:55

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

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В МИД РФ призвали все страны не отказываться от покупки иранской продукции

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Россия призвала страны мира покупать энергоносители у Ирана

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Москва призвала Иран не выходить из ядерной сделки

News.ru11:58

МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению

РБК12:12
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Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

Обновлено в 13:28
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич впервые открыто показала своего мужа на отдыхе в Дубае

Актриса Анна Хилькевич не скрывает свою личную жизнь, звезда впервые открыто показала в интернете фото своего мужа.
Обновлено в 05:16
Общество

По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке

По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Авто

Haval объявил дату начала продаж особой версии кроссовера F7x

Обновлено в 06:17
Авто

Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP

Самые безопасные автомобили Открыл рейтинг самых безопасных машин кроссовер Audi Q3, покоривший экспертов Euro NCAP высоким уровнем защиты коленей, бедер и шейного отдела водителя.
Обновлено в 05:26
Футбол

Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов

Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Экономика

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30. Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
Обновлено в 11:30
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

Обновлено в 12:53
Авто

Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Спорт

Virtus.pro прошла в третий раунд турнира в Диснейленде

Российская команда Virtus.pro обыграла Mineski (2:0) и прошла в третий раунд нижней сетки. Соперником «медведей» там станет PSG.LGD.
Обновлено в 14:02
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100

Обновлено в 11:19
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол

Итальянская Серия А представила новый логотип

Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Футбол

Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Авто

В России падают продажи дизельных легковых автомобилей

Обновлено в 00:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения

Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Политика

США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 12:48
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.
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