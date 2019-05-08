Политика

МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
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МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению

РБК12:12

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

РИА Новости12:01

Не отказываться от покупки иранских энергоносителей призвали в МИД России

Газета.Ru11:55

МИД РФ призвал Иран больше не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки

ТАСС11:48

Россия призвала страны мира покупать энергоносители у Ирана

Московский Комсомолец11:43

Москва призвала Иран не выходить из ядерной сделки

News.ru11:58

В МИД РФ призвали все страны не отказываться от покупки иранской продукции

Известия11:57
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Происшествия

Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео

В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Футбол

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В результате массового ДТП в Подмосковье пострадали три человека

Обновлено в 12:38
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Обновлено в 13:43
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Общество

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Космос

Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году

Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубль

Обновлено в 12:32
Общество

В России разработают катер на водных лыжах, способный разгоняться свыше 200 километров в час

Отмечается, что высокоскоростной катер «Кречет», оснащенное экономичным бензиновым или дизельным двигателем, будет практически лететь над водой.
Обновлено в 20:38
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто

Компания BMW представила тизер нового BMW M8

В Интернете разместили новые тизеры обновленного купе BMW M8. Баварский автомобиль вскоре будет показан общественности.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы

Обновлено в 10:21
Экономика

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства

Обновлено в 12:49
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Культура

Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час

Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Трамп рассказал о сдерживании Болтона

Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.
Обновлено в 19:14
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Общество

Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Доренко погиб в Москве вечером 9 мая после ДТП с мотоциклом на Николоямской улице.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.
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