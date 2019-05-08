Политика
МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
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Происшествия
Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео
В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Футбол
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Обновлено в 13:43
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Космос
Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году
Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Реал» может перевести Бэйла в дубль
Обновлено в 12:32
Общество
В России разработают катер на водных лыжах, способный разгоняться свыше 200 километров в час
Отмечается, что высокоскоростной катер «Кречет», оснащенное экономичным бензиновым или дизельным двигателем, будет практически лететь над водой.
Обновлено в 20:38
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто
Компания BMW представила тизер нового BMW M8
В Интернете разместили новые тизеры обновленного купе BMW M8. Баварский автомобиль вскоре будет показан общественности.
Обновлено в 14:24
Экономика
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Культура
Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час
Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.
Обновлено в 19:14
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Доренко погиб в Москве вечером 9 мая после ДТП с мотоциклом на Николоямской улице.
Обновлено в 14:10