Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕвросоюзаКоммерсантъ вчера в 11:21
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. «Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $66
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 30 мая в 12:24
Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время
У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено 30 мая в 05:35
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено 30 мая в 23:14
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах
Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено 30 мая в 08:14
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Милан» дал мне больше, чем я ему
Болельщики могут расслабиться, им не стоит беспокоиться. История "Милана" невероятна, этот клуб дал мне гораздо больше, чем я ему.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Юлия Барановская изменилась до неузнаваемости
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса
Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40