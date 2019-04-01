Политика

МИД России прокомментировал выборы на УкраинеТАСС 11:20

Министерство иностранных дел России прокомментировало в шуточной форме состоявшийся в воскресенье первый тур президентских выборов на Украине. Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
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МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

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МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

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Вести.Ru11:20

МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

Комсомольская правда11:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Разбившийся самолет с совладельцем S7 уже попадал в аварию

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Армия и оружие

Умер создатель уникальных военных тягачей

В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
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Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

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Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Судью в Самаре насмерть сбила машина

Судья Арбитражного суда Самарской области попал в ДТП.
Обновлено в 11:05
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Финансы

Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей

С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина

Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено в 12:08
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

Почему после выборов на Украине так медленно подсчитывают голоса?

После подсчета 60% протоколов в ЦИК Украины сообщили, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей (минимум 50% + 1 голос), и в стране пройдет второй тур президентских выборов.
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Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой

Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Политика

Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:50
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
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Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
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Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
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Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Яна Рудковская решила изменить имя сыну

Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.
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Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
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Экономика

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Подписан закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Доплата составит в среднем 1 тыс. руб.
Обновлено в 09:45
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