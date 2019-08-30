с чего всё началось

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Наука Создана новая вакцина против ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Происшествия В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Экономика Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Политика Борис Джонсон признался, что в юности мечтал стать рок-звездой Глава британского правительства Борис Джонсон 30 августа провел встречу с молодыми журналистами, рассказав им о своих собственных юношеских мечтах.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Экономика ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Дмитрий Медведев проведет в Астрахани совещание по оздоровлению Волги Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, с рабочим визитом сегодня в Астрахань направляется глава Правительства России Дмитрий Медведев.

Технологии Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.

Общество Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.

Космос Разработан космический телескоп «Джеймс Уэбб» Исследователи сообщили, что они завершили строительство нового космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Армия и оружие Военные самолеты Ан-12 и Ил-76 посадили в степь под Соль-Илецком На полевом аэродроме у города Соль-Илецк военные самолеты Ан-12 и Ил-76 отработали посадку на грунт, также были разыграны эпизоды по эвакуации пострадавших в результате налета диверсионно-разведывательной группы «противника».

Политика Новый генпрокурор Украины хочет «крови в правовом смысле» Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка видит приоритетами своей работы регулярное привлечение к ответственности чиновников и возвращение государству максимального объёма украденных активов.