Политика
РИА НовостиМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении МИД России.Московский Комсомолец13:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Авто
Дядя Ваня и Renault Dokker: подводим итоги
Авторевю 17:41
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество
Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Гаджеты
Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2
Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.
Ferra 11:41
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Политика
Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya
США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Теннис
Турсунов больше не тренирует Соболенко
Sports.ru 21:22
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 22:19
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47