Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
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с чего всё началось
"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении
 МИД России.
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