с чего всё началось

Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

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Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

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Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

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