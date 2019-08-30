с чего всё началось

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

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