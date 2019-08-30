Политика
RT на русскомМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении МИД России.Московский Комсомолец13:37
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Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Армия и оружие
Суд над организаторами терактов 11 сентября назначен на 2021 год
Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на приказ, подписанный военным судьей Шейном Коэном.
Интерфакс 18:32
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов на МАКС-2019
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
Актуальные Новости 08:02
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Армия и оружие
В Афганистане погиб военнослужащий США
«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», — говорится в сообщении пресс-службы миссии.
RT на русском 14:17
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Телепрограмма 13:42
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
Daily Storm вчера в 10:57
Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Tvoe-avto.com 06:59
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Экономика
Российский рынок акций начал торги на позитивной волне
Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный».
Росбалт 03:51
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00