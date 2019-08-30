Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении
 МИД России.
Московский Комсомолец13:37

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США о новом конфликте на границе Южной Осетии и Грузии

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США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

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Политика

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Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
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Армия и оружие

Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР

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Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой

Lenta.ru 11:25
Армия и оружие

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«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», — говорится в сообщении пресс-службы миссии.
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Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
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На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
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GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км

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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Российский рынок акций начал торги на позитивной волне

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Хабиб Нурмагомедов заявил, что полностью готов к новому бою

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США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
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Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
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Для лифта на Луну предложили новую концепцию

В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
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Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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