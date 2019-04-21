Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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СМИ подозревают, что Меган Маркл родила
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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
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AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
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В Туве поймали седьмого из девяти сбежавших из изолятора задержанных
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В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
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В лесах регионов России огнем охвачено свыше 21,3 тыс. га территорий
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Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
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Транспорт
Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
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Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Tesla направила группу специалистов в Китай в связи с воспламенением ее автомобиля
Компании Tesla направила в Шанхай группу технических специалистов в связи с сообщениями о том, что один из ее автомобилей загорелся на стоянке в этом городе.
Обновлено в 21:50
Политика
Украинцы поделились ожиданиями от нового президента
Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
Обновлено в 19:09
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено в 20:01
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
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Политика
Саакашвили снова собрался на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
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У православных начинается Страстная неделя
У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Шоу-бизнес
Стефания Маликова стала торговать фруктами
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