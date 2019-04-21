Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
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МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

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Известия14:01

МИД прокомментировал результаты выборов на Украине

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МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

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Вести.Ru14:00

МИД России назвал выборы на Украине «голосованием за перемены»

Говорит Москва13:59
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