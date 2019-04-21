Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
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Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.
Обновлено в 13:26
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Авто
В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП
Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Кино
Премьера фильма Ланового «Медный всадник России» состоится на ММКФ
Мировая премьера исторического фильма Василия Ланового "Медный всадник России" состоится в понедельник на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщается на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка
19 марта 38-летняя Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. На днях папарацци запечатлели первое появление певицы на публике после родов.
Обновлено в 05:45
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Кино
Актеры «Игры престолов» рассказали забавные истории со съемок
Актеры рассказали забавные и нелепые истории со съемочной площадки сериала. Журнал StarHit составил подборку самых интересных из них.
Обновлено в 16:48
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 11:50
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»
К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26