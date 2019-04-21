Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
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МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

Комсомольская правда14:11

МИД прокомментировал результаты выборов на Украине

Московский Комсомолец13:48

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

Вести.Ru14:00

МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

РБК13:57

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Lenta.ru13:55

В МИД РФ прокомментировали данные экзитпола на выборах на Украине

Известия14:01

МИД России назвал выборы на Украине «голосованием за перемены»

Говорит Москва13:59
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В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
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Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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