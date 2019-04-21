МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Космос Как выглядит развитие черной дыры Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.

Общество Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.

Политика Моргулов: Россия и Япония ищут взаимовыгодные схемы практической деятельности на Курилах Япония и Россия хотят найти взаимовыгодные схемы совместной практической деятельности на южных Курилах.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Политика ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Происшествия В США два человека погибли при крушении небольшого самолета Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.

Политика Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Политика Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Политика Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

Общество В России увеличат количество мест для заправки электромобилей По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.

Шоу-бизнес Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.

Происшествия В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".

Гаджеты Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.

Авто Toyota выходит на китайский рынок электромобилей с моделью C-HR Toyota планирует представить более 10 аккумуляторных электромобилей в Китае, включая вышеупомянутые C-HR и IZOA, к 2025 году.

Экономика Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.

Космос О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.