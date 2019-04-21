Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

Комсомольская правда14:11

В МИД РФ прокомментировали данные экзитпола на выборах на Украине

Известия14:01

МИД прокомментировал результаты выборов на Украине

Московский Комсомолец13:48

МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

РБК13:57

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Lenta.ru13:55

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

Вести.Ru14:00

МИД России назвал выборы на Украине «голосованием за перемены»

Говорит Москва13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Обновлено в 10:00
Футбол

Модрич сыграл 300-й матч за «Реал»

Обновлено в 16:10
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика

Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова

По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Авто

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров

Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Обновлено в 07:02
Политика

Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России

Обновлено в 14:37
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Политика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Политика

Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине

Победа на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского даст возможность осуществить настоящую перезагрузку, написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook 21 апреля.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Обновлено в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное