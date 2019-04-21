Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на УкраинеRuposters.ru 14:09
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине. По словам дипломата, результаты экзитполлов показывают, что украинские граждане "проголосовали за перемены".
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