Политика
МИД России призвал Вашингтон отказаться от развертывания ракетАргументы и Факты 10:43
С сегодняшнего дня прекратил действие договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США МИД РФ призвал Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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Политика
США ввели два новых вида антироссийских санкций
В силу вступят два новых вида санкций из шести предусмотренных документов, сообщает The New York Times.Новые санкции вводят запрет на кредитование российского правительства американскими банками, за исключением ссуд для покупки продовольствия.
Обновлено в 06:42
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Космос
Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность
"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
Обновлено в 12:29
Общество
Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа
Обновлено в 13:24
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Религия
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Скрипаль позвонил своим родственникам
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:44
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 11:58
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено в 10:49
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество
Генпрокуратура проверяет НПФ «Будущее»
В пятницу, 2 августа, прокуратура Иркутской области сообщила о том, что выявила в ходе проверки НПФ «Будущее» «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из ПФР» в этот фонд.
Обновлено в 12:25
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году
Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.
Обновлено в 13:03