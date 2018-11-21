Политика
МИД России призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море
МИД России призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском мореРИА Новости15:49
Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости15:49
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.RT на русском12:13
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Политика
Власти Косова ввели пошлины в размере 100% на товары из Сербии
Правительство непризнанного государства Косово приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 16:46
Политика
Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 16:47
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 16:47
Политика
Путин проведет совещание по развитию ВС РФ в технополисе «Эра»
Обновлено в 16:53
Политика
Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России
Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
Обновлено в 16:45
Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Обновлено в 15:48
Политика
The Bell: Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России
Другой источник сказал, что в разговоре с представителем соцсети господин Кириенко не смог дать гарантий того, что открытие офиса снимет претензии Роскомнадзора к Facebook.
Обновлено в 16:28
Политика
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
Обновлено в 14:44
Политика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин
Всемирная торговая организация учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий.
Обновлено в 16:33
Политика
Посол в ЕС высказался о «сговоре» США и России
Посол США в Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил, что "сговор" между Россией и Соединенными Штатами невозможен, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:45
Политика
В Турции 74 участника госпереворота получили пожизненный срок
Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году.
Обновлено в 16:19