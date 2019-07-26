Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RTРБК 13:58
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаРИА Новости 09:00
с чего всё началось
«Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присуждён без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу», — заявили в ведомстве.RT на русском10:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
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