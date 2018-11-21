Политика

МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море
RT на русском
12:13

Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря, заявили в пресс-службе российского МИД. Как отмечается, российская сторона сильно обеспокоена «продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию» в регионе.
RT на русском12:13
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении
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RT на русском12:13

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