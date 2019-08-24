Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью УиланаРБК 12:08
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Хердюр Магнуссон: «В Исландии по восемь часов в день следил за газоном и утаптывал кочки»
Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру.
Обновлено в 14:27
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 225
Обновлено в 22:50
Политика
Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
Обновлено в 20:39
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills
Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Обновлено в 19:01
Политика
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено в 20:38
Политика
Кличко рассказал об «особом статусе» Севастополя на Украине
Кличко пожаловался, что должность мэра хотят сделать номинальной.
Обновлено вчера в 02:03
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Космос
«Роскосмос» запатентовал «броню» для спутников
"Роскосмос" запатентовал устройство для защиты спутников от высокоскоростного воздействия ударов частиц космического мусора.
Обновлено в 21:33
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Назван ТОП-5 выносливых автомобилей за 50 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.
Обновлено в 01:00
Наука
Исследователи рассчитали индекс самоцитирования среди коллег
В прошлом году министерство исследований Индонезии, которое выделяет финансирование на наукометрической основе, заявило, что некоторые исследователи добивались грантов, цитируя себя и близких коллег.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Шойгу прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье
Шойгу отметил, что российские миротворцы успешно справляются с серьезной и важной миссией, возложенной на них в данном регионе, и поддерживают мир и стабильность, пишет 24 августа ТАСС.
Обновлено в 17:05
Общество
В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
По данным центральной базы авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,7 тысячи гектаров.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено в 22:33
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 19:00
Общество
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
Обновлено в 12:03
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова поделилась секретами борьбы с морщинами и отеком лица
Певица Ирина Дубцова рассказала, как борется с морщинами и отеком лица при помощи подходящей уходовой линии.
Обновлено в 13:30
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30