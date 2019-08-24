Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью УиланаРБК вчера в 12:08
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 03:13
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов
Власти Японии направили по дипломатическим каналам протест Южной Корее в связи с началом Сеулом военных учений в районе оспариваемых островов Такэсима (Токто).
Обновлено в 00:19
Политика
Туск предложил пригласить Украину на саммит G7 вместо России
Пригласить Украину вместо России на следующую встречу G7 предложил глава Евросовета Дональд Туск на саммите «Семерки», сообщает 24 августа «Коммерсант».
Обновлено вчера в 09:25
Политика
На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Технологии
Бундесвер в связи с нехваткой кадров начал вербовать геймеров
В связи с острой нехваткой кадров армия Германии начала искать квалифицированных специалистов прямо на игровой выставке gamescom, где геймерам предложили посидеть в виртуальной кабине истребителя и взломать сайт, сообщает N-TV.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено вчера в 14:53
Кино
Названа дата выхода второй части фильма «Черная пантера»
Обновлено в 01:49
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Футбол
«Уфа» выиграла «Зенит» без Семака
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено 23 августа в 08:44
Происшествия
Незрячую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе
Как сообщает портал UfacityNews, в пятницу, 23 августа, водитель автобуса отказался пускать в салон незрячую молодую женщину вместе с дочерью и собакой-поводырем.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею
Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено вчера в 13:18