МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Хоккей Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».

Авто Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.

Армия и оружие Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов Власти Японии направили по дипломатическим каналам протест Южной Корее в связи с началом Сеулом военных учений в районе оспариваемых островов Такэсима (Токто).

Политика Туск предложил пригласить Украину на саммит G7 вместо России Пригласить Украину вместо России на следующую встречу G7 предложил глава Евросовета Дональд Туск на саммите «Семерки», сообщает 24 августа «Коммерсант».

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Здоровье В Нижнем Тагиле уволились все хирурги В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.

Культура Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.

Игры CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Технологии Бундесвер в связи с нехваткой кадров начал вербовать геймеров В связи с острой нехваткой кадров армия Германии начала искать квалифицированных специалистов прямо на игровой выставке gamescom, где геймерам предложили посидеть в виртуальной кабине истребителя и взломать сайт, сообщает N-TV.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Футбол «Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину» «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Происшествия Незрячую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе Как сообщает портал UfacityNews, в пятницу, 23 августа, водитель автобуса отказался пускать в салон незрячую молодую женщину вместе с дочерью и собакой-поводырем.