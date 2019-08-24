Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью УиланаРБК 12:08
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Спорт
«Астана» выиграла командную гонку на первом этапе «Вуэльты»
Первый этап Командная гонка с раздельным стартом, 13,4 км 1. «Астана» (Казахстан) – 14,51 2. Deceuninck-Quick Step (Бельгия) – 0,02 3. Sunweb (Германия) – 0,05 13.
Обновлено в 17:09
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Политика
Помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на президента США
Члены администрации президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Франции Эмманюэля Макрона за давление на американского лидера в ряде вопросов перед саммитом "Большой семерки" (G7) Биаррице.
Обновлено в 16:52
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль
Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Культура
Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде
В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский заявил о желании Украины видеть министром Илона Маска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть основателя американской компании SpaceX Илона Маска украинским министром инфраструктуры.
Обновлено в 10:31
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено 21 августа в 16:34
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Космос
Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем
Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38