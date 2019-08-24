Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью УиланаРБК 12:08

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

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