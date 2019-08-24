Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью УиланаРБК 12:08
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Политика
Трамп приказал американским компаниям перенести производство из Китая
Американский лидер Дональд Трамп настоятельно порекомендовал компаниям из США покинуть территорию Китая и найти альтернативу.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Общество
Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве
Обновлено в 10:41
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Происшествия
AP: в США пять человек пострадали в результате удара молнии
Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.
Обновлено в 18:41
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено вчера в 04:31
Хоккей
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 17:28
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Культура
В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой
В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
Обновлено в 09:28
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Общество
В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»
23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 04:58
Технологии
Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу
В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ
Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае
Обновлено в 13:57
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29