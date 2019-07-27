Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в МосквеИзвестия 16:05
МИД России призвал посольство Германии не вмешиваться во внутренние дела других государств. Таким образом ведомство ответило на пост в Тwitter-аккаунте посольства ФРГ в Москве, в котором дипмиссия заявила, что обеспокоена ситуацией с якобы недопущением к столичным выборам некоторых оппозиционеров.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Политика
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено в 20:03
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»
Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами врачей
Самые высокие по стране зарплаты медиков зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах - там зарабатывают в среднем по 188,8 и 183,3 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Задымлённость воздуха из-за пожаров в Сибири зафиксирована в Алтайском крае
Как сообщалось, уже две недели Алтайский край и Республика Алтай страдают от дымки, окутавшей регион из-за пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 21:29
Футбол
«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале
"Тоттенхэм" был готов заплатить "Ювентусу" за нападающего Пауло Дибалу 50 миллионов евро.
Обновлено в 09:38
Музыка
Бузова упала на сцене, но продолжила выступление
Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено в 20:13
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 20:11
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы.
Обновлено в 15:21
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Участницу Олимпиады задержали в Германии с 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана немецкой таможней после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44