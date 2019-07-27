Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в МосквеИзвестия 16:05

МИД России призвал посольство Германии не вмешиваться во внутренние дела других государств. Таким образом ведомство ответило на пост в Тwitter-аккаунте посольства ФРГ в Москве, в котором дипмиссия заявила, что обеспокоена ситуацией с якобы недопущением к столичным выборам некоторых оппозиционеров.
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