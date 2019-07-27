Политика

МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в РоссииREGNUM 15:43

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны

Газета.Ru17:29

МИД ответил на беспокойство Германии из-за недопуска оппозиции на выборы

РБК16:33

МИД РФ призвал Германию не вмешиваться во внутренние дела России

News.ru15:48

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

ТАСС16:06

МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы

РЕН ТВ15:31

МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД

RT на русском15:31

МИД посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться во внутренние дела России

РИА Новости15:24
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Дамаск выступил против «сирийской сделки» Анкары с Вашингтоном

«Сирия подтверждает, что будет продолжать преследовать банды террористов до их полного уничтожения и противодействовать любым сепаратистским поползновениям, затрагивающим ее территориальное единство», — подчеркнули в МИД.
Обновлено в 07:35
Происшествия

СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде

Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Глава Минздрава Ингушетии обнародовала свой номер телефона

Зарема Льянова призвала звонить ей в случае вымогательства в больницах Жители Ингушетии в случаях вымогательства в больницах и поликлиниках могут звонить не только по номеру горячей линии минздрава региона, но и его руководителю, сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм.
Обновлено в 09:00
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО

Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Космос

На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке

Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Политика

Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Музыка

На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Кино

«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате

Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Энергетика

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Политика

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика

На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Технологии

Ростех создает оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли

Концерн «Автоматика», входящих в Ростех, создает оборудование для раздачи Wi-Fi.
Обновлено в 09:57
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Виторган и Собчак поспорили в Instagram

Журналистка Ксения Собчак поскандалила с бывшим мужем актером Максимом Виторганом, прокомментировав его пост в социальной сети Instagram.
Обновлено в 19:11
Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Политика

Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Общество

Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову

Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02
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