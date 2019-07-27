Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России

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