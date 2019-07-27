Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в РоссииREGNUM 15:43
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Дамаск выступил против «сирийской сделки» Анкары с Вашингтоном
«Сирия подтверждает, что будет продолжать преследовать банды террористов до их полного уничтожения и противодействовать любым сепаратистским поползновениям, затрагивающим ее территориальное единство», — подчеркнули в МИД.
Обновлено в 07:35
Происшествия
СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде
Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Глава Минздрава Ингушетии обнародовала свой номер телефона
Зарема Льянова призвала звонить ей в случае вымогательства в больницах Жители Ингушетии в случаях вымогательства в больницах и поликлиниках могут звонить не только по номеру горячей линии минздрава региона, но и его руководителю, сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм.
Обновлено в 09:00
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО
Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
Ростех создает оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли
Концерн «Автоматика», входящих в Ростех, создает оборудование для раздачи Wi-Fi.
Обновлено в 09:57
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак поспорили в Instagram
Журналистка Ксения Собчак поскандалила с бывшим мужем актером Максимом Виторганом, прокомментировав его пост в социальной сети Instagram.
Обновлено в 19:11
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02