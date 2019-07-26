Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в МосквеИзвестия 16:05
МИД России призвал посольство Германии не вмешиваться во внутренние дела других государств. Таким образом ведомство ответило на пост в Тwitter-аккаунте посольства ФРГ в Москве, в котором дипмиссия заявила, что обеспокоена ситуацией с якобы недопущением к столичным выборам некоторых оппозиционеров.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
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Политика
Зеленский и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
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Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
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Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
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Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
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Армия и оружие
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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