Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в МосквеРИА Новости 15:24
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
Обновлено в 12:10
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале
"Тоттенхэм" был готов заплатить "Ювентусу" за нападающего Пауло Дибалу 50 миллионов евро.
Обновлено в 09:38
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Здоровье
В Смоленске проверят санитарные нормы во всех детских садах
С целью предотвращения распространения заболевания в детском саду был объявлен карантин.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Политика
ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 16:55
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова делала аборт
Мария Комиссарова призналась, что в 2012 году сделала аборт.
Обновлено в 17:00
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Лилль» может купить полузащитника «Милана»
"Лилль" претендует на полузащитника "Милана" Тиагу Джало.
Обновлено в 15:45
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
В Конгрессе США не намерены отказываться от импичмента Трампу
В Палате представителей США не намерены отказываться от планов по импичменту президенту Дональду Трампу.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21