Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборамРИА Новости вчера в 15:24

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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