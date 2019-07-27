Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборамРИА Новости вчера в 15:24
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
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Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачевой, сделанное 35 лет назад
Снимок 35-летней давности артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.В середине 80-х годов Игорь Николаев и Алла Пугачева посетили Владивосток, где оказались в гостях у моряков на военной лодке.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
Силовые тренировки помогут сохранить качество жизни в пожилом возрасте
Обновлено вчера в 16:28
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Китай заявил о готовности вместе с РФ обеспечивать порядок в мире
Подчеркивается, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено вчера в 00:14
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Рядом с базой ВМФ России в Сирии исчез американский военный самолёт
Обновлено 25 июля в 20:03
Космос
Прототип космического корабля будущего от SpaceX совершил первый полет
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено вчера в 11:41