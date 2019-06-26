Политика
МИД России ответил на ноту США по УилануRT на русском 09:56
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО. В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Здоровье
В Пензе сотрудников станции скорой помощи ожидает поэтапное повышение зарплаты
На Пензенской областной станции скорой медицинской помощи запланировано повышение зарплаты в несколько этапов.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Политика
Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку
Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС.
Обновлено в 08:38
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Общество
Атмосферное давление в Москве резко упадет
В Москве атмосферное давление в ближайшее время резко упадет. Об этом сообщает агенство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:22
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии
В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Общество
Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму
Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.
Обновлено в 10:57
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Сербия сохранит военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил участникам сербско-белорусско-российских тактических учений президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 06:08
Политика
Беглов отказался от «нарисованных» в Выборгском районе подписей
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение не сдавать в избирком подписи, которые были собраны в поддержку его выдвижения на выборы главы города в Выборгском районе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15