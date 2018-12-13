Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

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