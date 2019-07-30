Политика
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika SpiritLenta.ru 16:14
Оспаривать постановление об аресте задержанного на Украине танкера NIKA SPIRIT должен владелец судна. Об этом в интервью радиостанции «Коммерсант FM» заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
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Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки, уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому всё должна решить судебная инстанция.
— Григорий Карасин, российский дипломатИзвестия 14:38
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