Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

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Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

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