Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Футбол
«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора
Ранее должность спортивного директора занимал Хосеп Сегура. Пуйоль всю карьеру провел в "Барселоне" - с 1996 по 2014 год.
Обновлено в 12:42
Футбол
Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»
Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Обновлено в 07:44
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Футбол
Игорь Черевченко: «Беру всю вину за поражение от „Нефтчи“ на себя»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о поражении от «Нефтчи» (0:3) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Технологии
В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora
Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Космос
NASA поможет частным компаниям разработать аппараты для новых миссий
Основными объектами являются Марс и Луна, но для их исследования и колонизации в будущем потребуется очень много техники, на разработку которой сил у самого космического агентства не хватит.
Обновлено в 15:35
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
Обновлено в 12:45
Общество
В Петербурге умерла зампред Конституционного суда
В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03