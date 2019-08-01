Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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