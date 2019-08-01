Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мужчина в костюме Коржика устроил налет на магазин с печеньем
Как сообщает Fox News, ночью 22 июля мужчина в костюме Коржика, героя "Улицы Сезам", ворвался в магазин и принялся поедать печенье.
Обновлено в 21:04
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено в 12:12
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Гаджеты
В новых iPhone будет добавлена поддержка стилуса Apple Pencil
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Футбол
Унаи Эмери: «Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем»
Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем, — сказал Эмери.
Обновлено в 03:00
Происшествия
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Политика
Как во всех нормальных странах
Из телеграм-канала Андрея Медведева У наших либеральных оппозиционеров есть устойчивое выражение "А вот в нормальных странах".
Обновлено в 10:12
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34