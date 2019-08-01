Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
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Трамп оценил свой разговор с Путиным
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ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
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Игры
Анонсирована карточная версия игры Cyberpunk 2077
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Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
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Тело боксера Дадашева везут в Петербург
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Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
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Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
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Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
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Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено в 13:37
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Политика
В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование дела против бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei
Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.
Обновлено в 07:32
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Наука
Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи
Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
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Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Кино
Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа
Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
Обновлено в 14:17