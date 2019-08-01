Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

МИД раскритиковал создание ООН комиссии по расследованию обстрелов САР

Комсомольская правда15:12

Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак

РБК13:44

Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в Идлибе будет «объективным»

RT на русском15:00

Российский МИД считает провокационным решение генсека ООН расследовать инциденты в сирийском Идлибе

Эхо Москвы14:01

В МИД РФ назвали провокационным решение генсека ООН о расследовании ситуации в Идлибе

ТАСС14:05

Россия возмутилась ошибкой ООН

Lenta.ru13:07

В МИД раскритиковали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в Сирии

РИА Новости13:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн

Россия указала генсеку ООН на его ошибки

Вести.UZ12:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР

Обновлено в 15:24
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Игры

Анонсирована карточная версия игры Cyberpunk 2077

CD Project RED анонсировала карточную версию Cyberpunk 2077 с подзаголовком Afterlife.
Обновлено в 11:18
Политика

«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке

Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Единоборства

Тело боксера Дадашева везут в Петербург

Обновлено в 13:29
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Финансы

Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га

Обновлено в 11:09
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Политика

Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции

По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено в 13:37
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Политика

В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование дела против бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei

Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.
Обновлено в 07:32
Политика

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено в 12:19
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Наука

Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи

Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Кино

Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
Обновлено в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное