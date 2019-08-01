Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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МИД раскритиковал создание ООН комиссии по расследованию обстрелов САР

Комсомольская правда15:12

Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак

РБК13:44

В МИД раскритиковали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в Сирии

РИА Новости13:29

В МИД РФ назвали провокационным решение генсека ООН о расследовании ситуации в Идлибе

ТАСС14:05

Россия считает ошибкой принятое под давлением решение генсека ООН по Идлибу

ФАН11:48

Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в Идлибе будет «объективным»

RT на русском15:00

Российский МИД считает провокационным решение генсека ООН расследовать инциденты в сирийском Идлибе

Эхо Москвы14:01
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Россия указала генсеку ООН на его ошибки

Вести.UZ12:29
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Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

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Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика

В МЧС России назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 03:10
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика

Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Космос

С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Немцы высказались против размещения ядерного оружия США в Германии

По данным опроса, 86% немцев выступают за запрет размещения в Германии ядерного оружия США. Поддерживают – лишь 8% граждан.
Обновлено в 16:34
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставили на продажу

Обновлено в 19:56
Общество

Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди

Обновлено в 07:11
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Экономика

«Дикси» притягивает топ-менеджмент

Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», теперь может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

The Wall Street Journal (США): как НАТО пытается справиться с крахом договора о ракетах средней дальности (The Wall Street Journal)

Европейские тяжеловесы Франция, Германия и другие союзники поддержали намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) 1987 года уже в эту пятницу — если Россия не согласится уничтожить ракеты, которые США считает запрещенными.
Обновлено в 18:10
Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика

Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма

Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено в 18:53
Экология

Судоходство на Волге садится на мель

Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Общество

В Красноярске завершился митинг за отставку губернатора

Обновлено в 09:48
Экономика

Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Пюник» Тарханова пробился в третий квалификационный раунд ЛЕ

Армянский клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, сыграл вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:11
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Экономика

Kinross Gold забрала юниорное золото

Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Здоровье

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Обновлено в 01:41
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Гаджеты

Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп

Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено в 12:57
Космос

Ученые: есть ли сообщения инопланетян в нашей ДНК

Если инопланетяне оставили после себя какое-то скрытое, но дешифруемое доказательство своего существования, чтобы проверить наш интеллект и уровень научного прогресса, они могли бы оставить его в клетках нашего тела, в ДНК, окончательном строительном блоке жизни на Земле.
Обновлено в 08:07
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
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