Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САРRT на русском 13:27
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Немцы высказались против размещения ядерного оружия США в Германии
По данным опроса, 86% немцев выступают за запрет размещения в Германии ядерного оружия США. Поддерживают – лишь 8% граждан.
Обновлено в 16:34
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставили на продажу
Обновлено в 19:56
Общество
Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди
Обновлено в 07:11
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Экономика
«Дикси» притягивает топ-менеджмент
Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», теперь может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
The Wall Street Journal (США): как НАТО пытается справиться с крахом договора о ракетах средней дальности (The Wall Street Journal)
Европейские тяжеловесы Франция, Германия и другие союзники поддержали намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) 1987 года уже в эту пятницу — если Россия не согласится уничтожить ракеты, которые США считает запрещенными.
Обновлено в 18:10
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика
Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма
Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено в 18:53
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Общество
В Красноярске завершился митинг за отставку губернатора
Обновлено в 09:48
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Пюник» Тарханова пробился в третий квалификационный раунд ЛЕ
Армянский клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, сыграл вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:11
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп
Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено в 12:57
Космос
Ученые: есть ли сообщения инопланетян в нашей ДНК
Если инопланетяне оставили после себя какое-то скрытое, но дешифруемое доказательство своего существования, чтобы проверить наш интеллект и уровень научного прогресса, они могли бы оставить его в клетках нашего тела, в ДНК, окончательном строительном блоке жизни на Земле.
Обновлено в 08:07
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27