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Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала

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