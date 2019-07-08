Политика

МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканалаPravda.Ru 05:44

Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении
 ведомства.
РБК05:08

Подробнее о событии

МИД России осудил оскорбления Путина на грузинском телеканале

Известия07:26

МИД счел «беспрецедентной по низости выходкой» мат грузинского ведущего в адрес Путина

Коммерсантъ05:24

МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»

РБК05:08

В МИД отреагировали на оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

Газета.Ru05:15

МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

RT на русском05:10

В МИД осудили выходку на грузинском ТВ

Российская газета05:23

МИД РФ назвал мат грузинского телеведущего в адрес Путина «беспрецедентной по своей низости выходкой»

Интерфакс05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Политика

Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Футбол

Бразилия стала обладателем Кубка Америки

Обновлено в 05:58
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика

Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук отказалась в отпуске от макияжа и укладки

Певица Юлия Ковальчук в Instagram поделилась снимком с отдыха. Звезда на фотографии без макияжа, что, впрочем, ее нисколько не смущало.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Гаджеты

PCI Express 4.0 не даёт видеокартам Radeon RX 5700 преимуществ

Обновлено в 04:26
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму

Обновлено в 05:00
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Кино

Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»

В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Футбол

«Зенит» может перехватить вратаря Васютина у «Ростова»

Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть воспитанника школы «Смена» Александра Васютина из «Сарпсборга 08», но на вратаря претендует «Ростов».
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения

Анна Матисон сегодня празднует день рождения: режиссер и киносценарист отмечает 36-летие.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное