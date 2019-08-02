Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМДИзвестия 07:55

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Майк Помпео
США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ядерных силах средней дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращает действие сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность.
— Майк Помпео, американский политикDaily Storm 04:58

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