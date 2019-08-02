США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ядерных силах средней дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращает действие сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность.

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.

Происшествия На Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек Отмечается, что в результате ДТП погибли пять человек. Уточняется, что еще 14 человек ранены.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Баскетбол Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира-2022 На сегодняшнем заседании Исполкома РФБ была одобрена подача в ФИБА заявки на проведение в России следующего женского чемпионата мира, который состоится в 2022 году.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Здоровье Африканская чума свиней распространяется по Волгоградской области Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней.

Происшествия «Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа «Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».

Армия и оружие Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о своих странных привычках и желаниях Жена Гарика Харламова в последнее время чаще стала откровенно общаться с подписчиками.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Общество Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.

Политика Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.

Футбол Тренер «Норрчепинга» высказался о переходе Ларссона в «Спартак» Главный тренер "Норрчепинга" Йенс Густафссон поделился мнением о переходе нападающего Йордана Ларссона в московский "Спартак".

Футбол «Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.