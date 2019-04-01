Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про УкраинуИзвестия 12:21

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине. Пост появился в официальном Twitter ведомства вечером в понедельник, 1 апреля.
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МИД России пошутил над украинскими выборами

Телеканал 360°12:54

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

Известия12:21

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

РИА Новости11:28

МИД РФ шуткой про погоду прокомментировал выборы на Украине

Московский Комсомолец11:33

МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

Комсомольская правда11:24

МИД России прокомментировал выборы на Украине

ТАСС11:20

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Вести.Ru11:20
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Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 22:34
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

Анонсированы крупные учения РВСН

Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии

Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
Обновлено в 23:06
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено в 21:18
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ужесточении ответственности за организованную преступность».
Обновлено в 07:32
Транспорт

Рост платы за проезд в троллейбусах Читы вызовет ввод онлайн-касс

Комплекс проблем озвучил в связи с грядущим с 1 июля вводом онлайн-касс директор троллейбусного управления Читы Денис Ишенин.
Обновлено в 22:41
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Интернет

Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ

Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено в 22:01
Общество

У кого стильней и длинней: в Екатеринбурге выберут главного бородача города

Фестиваль-тусовка «Мистер бородач» в Екатеринбурге пройдёт уже во второй раз.
Обновлено в 23:00
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55
Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 22:20
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
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