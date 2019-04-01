Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на УкраинеЭкономика сегодня вчера в 13:49
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине. Шуточный ролик в честь Дня смеха дипломаты посвятили прошедшим в стране выборам, передает РИА Новости. Видео, которое появилось в микроблоге ведомства, начинается с титров.
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МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине
Комсомольская правдавчера в 11:24
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