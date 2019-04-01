Политика

МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на УкраинеЭкономика сегодня вчера в 13:49

В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине. Шуточный ролик в честь Дня смеха дипломаты посвятили прошедшим в стране выборам, передает РИА Новости. Видео, которое появилось в микроблоге ведомства, начинается с титров.
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МИД России пошутил над украинскими выборами

Телеканал 360°вчера в 12:54

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

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ТАССвчера в 11:20

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

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МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

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МИД РФ шуткой про погоду прокомментировал выборы на Украине

Московский Комсомолецвчера в 11:33

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Вести.Ruвчера в 11:20
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Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

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В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Кино

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Обновлено вчера в 22:34
Кино

О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм

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Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Тимошенко потеряла шансы выйти во второй тур выборов на Украине

На втором месте находится действующий глава государства Пётр Порошенко, набравший 15,92% голосов.
Обновлено в 02:07
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Общество

В Германии закрылась последняя норковая ферма

В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Политика

Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

Обновлено вчера в 03:10
Наука

Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди

Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.
Обновлено в 00:28
Финансы

ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США

Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»

"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

Обновлено в 00:47
Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В иракском Киркуке арестованы четверо боевиков ИГИЛ*

Правоохранительные органы Ирака арестовали четырех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории спорной провинции Киркук, сообщает 2 апреля Kurdistan.ru.
Обновлено в 00:23
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Общество

В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Анонсированы крупные учения РВСН

Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области.
Обновлено 31 марта в 12:53
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Космос

На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие

Российские атомные подлодки сошлись в дуэли у берегов Камчатки

Обновлено вчера в 20:09
Общество

Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов

Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:20
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