Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон гратаВедомости 12:40

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
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Россия зеркально объявила персоной нон грата украинского дипломата

РБК13:15

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

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Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата

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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Ведомости12:40

Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове

Интерфакс06:45
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены.
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BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене

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Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
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Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

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