Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон гратаВедомости 12:40
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
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Происшествия
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены.
Обновлено в 11:30
Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 19:00 В Кремле впервые прокомментировали акции протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 07:47
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в домогательствах
Актер и модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем инстаграме.
Обновлено в 12:48
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
Волгоград вошел в рейтинг городов России блогера Ильи Варламова
Волгоград Варламов расположил на 25-й строчке рейтинга. Всего в список вошли 40 городов России.
Обновлено в 12:55
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Авто
BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене
Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области
Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Политика
Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма
В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора
Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву
В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.
Обновлено в 06:19