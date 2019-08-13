Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон гратаВзгляд.ру вчера в 11:57
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России. Это ответ на высылку российского дипломата Украиной. Подчеркивается, что провокация с высылкой российского дипломата из Украины была организована еще в мае.
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Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове
Коммерсантъвчера в 07:22
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Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
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В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
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Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
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Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго
Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
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Происшествия
В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал
В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
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Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
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Армия и оружие
Россия поможет Кубе в модернизации военной техники
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.
Обновлено вчера в 06:58
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На Кубани женщина бросила дочь в кафе с запиской
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
В Сети обнародовано фото располневшей Аллы Пугачевой
В Сети показали архивное фото Аллы Пугачевой, которая несколько лет назад заметно поправилась.
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
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Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 01:10
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Курс доллара опустился ниже 65 рублей
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Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
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Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто
Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista
Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
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