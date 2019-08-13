Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году. Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Футбол «Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар» Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Политика В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Футбол Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.

Технологии Килограмм мяса за $10 000: зачем российская компания решила напечатать стейк в космосе Штребе занялась поиском альтернативных технологий, которые позволили бы ей создать более долговечный проект на границе науки и искусства, и обратилась со своей идеей в российскую лабораторию 3D Bioprinting Solutions, дочернюю компанию «Инвитро».

Интернет Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Происшествия На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Экономика Нефтяники попросили отсрочить госэкспертизу объектов первого класса опасности Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Космос Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса» Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море, сообщает Примгидромет.

Общество В Японии за неделю 23 человека скончались от жары За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Авто АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.

Политика Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика «Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.

Культура Билли Айлиш перевоплотилась в черного ангела в новом клипе Американская певица и автор песен Билли Айлиш снимается в новом клипе на песню All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в Ад") в образе черного ангела.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.