Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон гратаРИА Новости вчера в 12:31
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году. Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене.
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Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове
Коммерсантъвчера в 07:22
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Технологии
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Авто
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Обновлено вчера в 09:26
Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:59
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Обновлено вчера в 20:50
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Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
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Экономика
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Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности.
Обновлено вчера в 22:55
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Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
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Космос
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
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АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
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Политика
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Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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