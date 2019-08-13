Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон гратаRT на русском 14:53
Ранее Украина поступила аналогичным образом в отношении российского дипломата. В МИД РФ отметили, что Киев не предоставил каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина. В ответ на действия Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в России.
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Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Технологии
В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя
По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Космос
Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию
Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.
Обновлено в 20:00
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.
Обновлено в 19:10
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Общество
В Хабаровском крае срочно меняют план борьбы с паводком на Амуре
Тут 25-29 августа ожидаются уровни реки 630-680 см, что выше критической отметки на 30-80 см. В связи с новым неблагоприятным прогнозом, местные и региональные власти срочно меняют планы реагирования на стихийное бедствие и ликвидации последствий наводнения, вызванного катастрофическим паводком.
Обновлено в 15:36
Космос
В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
Разработка реактивного ранца для спасения космонавтов, удалившихся от космического корабля или станции на опасное расстояние, приостановлена, но работы могут возобновиться во время создания скафандра нового поколения, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 02:03
Политика
Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени
Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.
Обновлено в 20:42
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Музыка
Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга
Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга.
Обновлено в 21:19
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ
Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Число умерших от рака в России продолжает расти
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
Обновлено в 20:50
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Общество
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 20:08