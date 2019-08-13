Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон гратаРИА Новости 12:31
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году. Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене.
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Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
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