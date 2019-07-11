В МИД России заявили, что темпы наработки Ираном тяжелой воды не являются острой проблемой. Соответствующее заявление сделал замглавы министерства Сергей Рябков.

МИД России не увидел проблемы в иранской тяжелой воде

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