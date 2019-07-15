Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.

с чего всё началось

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