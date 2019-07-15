Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякамRT на русском 15:30
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
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с чего всё началось
«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.Комсомольская правда14:48
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Захарова объяснила, для чего России нужно участвовать в западных конференциях по свободе СМИ
Комсомольская правда15:21
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Обновлено в 05:49
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Общество
Анастасия Бычкова: «Важен принцип персонализированной психологии»
Может быть и такое, что человеку в принципе не близка работа в арт-терапевтическом подходе, и тогда хороший специалист посоветует обратиться к другому психологу, который придерживается иной психологической парадигмы.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 07:25
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Футбол
Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»
Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Технологии
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 06:55
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Транспорт
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД
Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Обновлено в 13:52
Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом
Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Игры
Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Здоровье
В Башкирии закупят ещё 30 машин скорой помощи
Обновлено в 08:19
Космос
В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Найдено решение миграционного кризиса в США
Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01