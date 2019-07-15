Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякамRT на русском вчера в 15:30
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.Комсомольская правдавчера в 14:48
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Комсомольская правдавчера в 14:48
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Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Наука
Химики МГУ нашли аналог дорогостоящим автомобильным катализаторам
Ранее для изготовления катализаторов приходилось использовать родий, платину и палладий Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали сложный катализатор на основе оксида церия - исследованные оксиды могут заменить дорогостоящие катализаторы, содержащие родий, платину и палладий, сообщается в журнале Applied Surface Science.
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Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
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Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
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Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
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Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
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В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
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Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году.
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Обновлено вчера в 06:30
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
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Политика
Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 13:28
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
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Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
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Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
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Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
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Политика
Переход на латиницу в Казахстане затянется на десятилетие
Казахстан сможет перейти на латиницу не ранее чем через десять лет, пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники республики.
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Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
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Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю страну
Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт.
Обновлено вчера в 02:56
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Япония отказалась направлять военных к берегам Ирана
В ответ Тегеран обвинил окружение президента США Дональда Трампа в стремлении развязать войну между Ираном и США, а также пообещал экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Более 20 врачей из Красноярска едут на стажировку в Германию
В министерстве здравоохранения Красноярского края подведены итоги отбора специалистов, которые примут участие в стажировках за рубежом.
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