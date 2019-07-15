Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякамRT на русском вчера в 15:30

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках

Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.
Комсомольская правдавчера в 14:48

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МИД обнаружил «некий сбой» в Киеве после заявления Климкина по морякам

РБКвчера в 17:58

МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам

РИА Новостивчера в 16:48

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

RT на русскомвчера в 15:30

Предложение Москвы об освобождении украинских моряков остается в силе

Вести.Ruвчера в 15:55

Захарова напомнила о позиции России по освобождению украинских моряков

Известиявчера в 15:47

Захарова: предложение Киеву об освобождении украинских моряков остается в силе

ТАССвчера в 16:27

«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках

Комсомольская правдавчера в 14:48
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Наука

Химики МГУ нашли аналог дорогостоящим автомобильным катализаторам

Ранее для изготовления катализаторов приходилось использовать родий, платину и палладий Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали сложный катализатор на основе оксида церия - исследованные оксиды могут заменить дорогостоящие катализаторы, содержащие родий, платину и палладий, сообщается в журнале Applied Surface Science.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Названы губернаторы из группы риска

Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты

Смартфон Motorola P50 стал доступен для предзаказа

Компания Motorola начала принимать предварительные заказы на смартфон Motorola P50, который был представлен пару недель назад.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 13:28
Наука

Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено вчера в 12:20
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком

Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса

Обновлено вчера в 13:59
Политика

Переход на латиницу в Казахстане затянется на десятилетие

Казахстан сможет перейти на латиницу не ранее чем через десять лет, пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники республики.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ

Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
Общество

Утвержден календарь выходных дней в 2020 году

Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт.
Обновлено вчера в 02:56
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду

Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Япония отказалась направлять военных к берегам Ирана

В ответ Тегеран обвинил окружение президента США Дональда Трампа в стремлении развязать войну между Ираном и США, а также пообещал экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье

Более 20 врачей из Красноярска едут на стажировку в Германию

В министерстве здравоохранения Красноярского края подведены итоги отбора специалистов, которые примут участие в стажировках за рубежом.
Обновлено вчера в 23:41
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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